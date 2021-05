De Duitse curryworst was met afstand het meeste gegeten fastfoodmaal in de Duitse bedrijfskantines, maar volgens de grote cateraar apetito, die jaarlijks eetgewoonten analyseert, is de worst in 2020 na 28 jaar zijn toppositie kwijtgeraakt.

Een curryworst (currywurst in het Duits) is een in stukken gesneden gegrilde worst die in pittige kerriesaus of curry gedompeld wordt. De curryworst is in de tweede helft van de jaren veertig waarschijnlijk in Berlijn ontstaan. Het is naast de gewone braadworst een van de populairste Duitse snacks. Op nummer één staat nu de eveneens klassieke spaghetti bolognese.

Daarnaast ziet apetito een verschuiving naar vegetarische gerechten. Op plaats drie staat namelijk een pasta-pestogerecht, terwijl er in de top tien ook plaats is voor een vegetarische Indiase curry.

Apetito heeft naast de eetgewoonten in bedrijfskantines ook de voorkeuren op scholen en kinderdagverblijven, als ook die onder senioren in kaart gebracht. Op scholen werd het vaakst vegetarische linzensoep en rijst met kalkoen geserveerd, bij de senioren was dat runderrollade en sperziebonen met rundvlees .

Over het algemeen was de omzet van alle ondernemingen die onder apetito vallen in 2020 met 1 miljard euro op een redelijk normaal niveau. In 2020 is veel minder verkocht aan de door coronamaatregelen getroffen instellingen zoals scholen en bedrijfsrestaurants De verkoop via internet is echter fors gestegen.

Volgens apetito-bestuurswoordvoerder Guido Hildebrandt "hebben onze onlinewinkels, ons klantenportaal en onze apps hogere verkopen en gebruikersaantallen genoteerd dan ooit tevoren".