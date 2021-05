Veel sectoren mogen woensdag de deuren of hekken weer openen, inclusief de sekswerkers. Dat geldt niet voor de circa vijfhonderd zonnestudio's die Nederland telt. Die mogen pas weer open in de derde fase; met ingang van 9 juni, of misschien iets eerder. Maar dan is het seizoen al verloren, zegt voorzitter Huib van Heest van de brancheorganisatie Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) in gesprek met NU.nl.

"We hadden een topseizoen kunnen draaien. Mensen hebben juist in het voorjaar behoefte aan warmte en zon. Alles wat het weer dit jaar niet bood", zegt Van Heest. De voorzitter van SVZ kan aan zijn achterban en de klanten niet uitleggen waarom kappers en sekswerkers wel open mogen, maar de zonnestudio's niet.

De sector dacht gelijktijdig open te kunnen met de contactberoepen zoals de kappers, in maart. "Dat mocht niet. We verlenen wel diensten, maar we zijn geen contactberoep. Je zou juist denken dat geen contact hebben juist goed is, gezien de maatregelen rond het coronavirus." Toen de kappers vorig jaar dicht moesten, hoefden de zonnebankstudio's dat niet. In die zin is het consequent beleid.

"De sekswerkers mochten eerst niet, maar nu alsnog wel. Het is zeker geen maatwerk", brengt Van Heest daar tegenin. "Mensen komen in hun eentje naar de zonnebank, gaan met hun mondkapje op naar de balie met plexiglas ervoor en gaan dan de cabine in." De vitamine D die de zonnebank net als de zon biedt, zou juist goed zijn voor mensen.

'Een vijfde tot een kwart van de bedrijven overleeft het niet'

Eerder stapte de sector ook al tevergeefs naar de rechter. "We snappen ook wel dat elke sector van zichzelf vindt dat ze open moeten kunnen en wij zijn daar geen uitzondering op. Maar niemand kan ons uitleggen waarom we niet open kunnen. We kennen de procedures en hebben protocollen." De zonnebanken zijn nu 154 dagen dicht.

"Als we weer open zijn en de rook is opgetrokken, dan zal een vijfde tot een kwart van de ondernemers er alsnog de stekker uit trekken", voorspelt Van Heest. In de sector wordt volgens hem jaarlijks zo'n 100 miljoen tot 120 miljoen euro aan omzet gedraaid. "Maar het is een heel kapitaalintensieve sector, die grote investeringen vergt. De compensatie vanuit de overheid weegt niet op tegen de lasten."

In de plusminus vijfhonderd studio's zijn zo'n 2.000 tot 2.500 mensen werkzaam. "En er zit nog een hele industrie achter." Het seizoen is voor de branche hoe dan ook verloren en een groot deel van het jaar ook al. Van Heest: "Van de zomer moeten wij het niet hebben."