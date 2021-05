Zo'n half miljoen werknemers voor wie recent nieuwe arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken, krijgen dit jaar geen loonsverhoging. In de eerste maanden van dit jaar was kortstondig een opwaartse lijn zichtbaar in de loonafspraken, maar die is volgens werkgeversvereniging AWVN inmiddels weer doorbroken.

"De neerwaartse trend is hervat", aldus AWVN. Tot en met de maand april werden 124 nieuwe cao-akkoorden afgesloten tussen werkgevers en werknemers. "Bij 47 procent van de werknemers is sprake van een nullijn: er is geen loonsverhoging afgesproken."

Het gaat om twintig cao's, maar dat vertaalt zich naar 446.000 werknemers, omdat het ook gaat om tien bedrijfstak-cao's. Daarbij worden, per sector, voor grote groepen werknemers tegelijkertijd afspraken gemaakt. Ook in tien arbeidsovereenkomsten van ondernemingen is geen loonsverhoging afgesproken.

"Meestal in sectoren die hard geraakt zijn door de coronacrisis", zegt de grootste arbeidsvoorwaardenadviseur van de werkgevers. Wanneer gekeken wordt naar alle cao-akkoorden die dit jaar zijn afgesloten, kunnen werknemers gemiddeld genomen een salarisverhoging van 1,7 procent tegemoetzien. Dat was vorig jaar nog 2,3 procent.