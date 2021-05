Eurostar heeft zich verzekerd van ruim 290 miljoen euro aan steun, zo laat het bedrijf dinsdag weten. Gesprekken daarover met de Britse en Franse overheid liepen al enige tijd. Met het bedrag lijken de financiële problemen bij de exploitant van de spoorverbinding in de tunnel tussen Frankrijk en Engeland afgewend.

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF, de grootste aandeelhouder van Eurostar, pompt samen met andere investeerders zo'n 58 miljoen euro in het bedrijf.

Daarnaast geven aandeelhouders garanties af op 150 miljoen euro aan nieuwe leningen, terwijl de voorwaarden voor miljoenen euro's aan krediet worden verruimd.

In maart waarschuwden de betrokken partijen nog voor liquiditeitsproblemen bij Eurostar, dat te lijden heeft onder de terugval in het aantal reizigers. Het bedrijf vervoert vanwege de coronamaatregelen zo'n 95 procent minder reizigers. Meerdere aandeelhouders hebben daarom al geld, in totaal 200 miljoen euro, in Eurostar gepompt.

Het bedrijf laat tenslotte weten dat de plannen om te fuseren met Thalys nog altijd op de rails staan.