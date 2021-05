Heineken werkt aan een overname van het Zuid-Afrikaanse drankconcern Distell. Dat bevestigt de bierbrouwer dinsdag na berichtgeving van persbureau Bloomberg.

Mocht Heineken erin slagen het bedrijf in te lijven, dan zou het een van de grootste overnames voor de bierbrouwer worden. Op de beurs in Johannesburg heeft Distell een waarde van omgerekend 1,9 miljard euro.

Distell is naar eigen zeggen de grootste producent van wijn, ciders en sterkere alcoholische dranken in Afrika. Het bedrijf is onder andere bekend van de likeur Amarula en de cider Savanna, die ook in Nederlandse winkels worden verkocht.

Distell meldt op zijn site 4.400 werknemers in dienst te hebben. Jaarlijks draait het bedrijf een omzet van zo'n 26,1 miljard rand (1,5 miljard euro).