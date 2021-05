De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,5 procent gekrompen in vergelijking met een kwartaal eerder. Daarmee heeft de strenge lockdown van de eerste maanden van dit jaar slechts beperkt invloed, blijkt uit cijfers die het CBS dinsdag heeft gepubliceerd. Vooral de uitgaven van consumenten bleven achter, terwijl de internationale handel juist groeide. De verwachting is dat de economie zich in het huidige kwartaal zal herstellen.

In het eerste kwartaal van dit jaar golden er strenge contactbeperkende maatregelen. Cafés en restaurants waren dicht, reizen werd beperkt, winkels mochten maar beperkt open en een bezoek aan bijvoorbeeld een sauna of zonnestudio zat er niet in.

Dit zorgde ervoor dat huishoudens 3,5 procent minder hebben uitgegeven dan in het laatste kwartaal van vorig jaar, toen er alleen in de laatste paar weken sprake was van een strenge lockdown. Naast huishoudens gaf ook de overheid minder uit. Dat de economische krimp toch beperkt bleef, kwam onder andere doordat de import en export groeide en bedrijven veel investeerden.

Vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar is de krimp steviger: -2,8 procent. Toen was alleen in de laatste weken sprake van contactbeperkende maatregelen. Bovendien was het kwartaal vanwege de schrikkeldag een dag langer.

De uitgaven van huishoudens liepen in een jaar tijd met maar liefst 8,5 procent terug. Onder meer aan horeca, kleding, schoenen, auto's en brandstoffen is minder uitgegeven. Ook werden bedrijven in de cultuur- en recreatiesector zwaar getroffen. Zij zagen de inkomsten met ongeveer een derde teruglopen. Bij uitzendbureaus en reisorganisaties kwam eveneens fors minder geld in het laatje. Wel besteedden mensen het afgelopen kwartaal meer aan voeding, drank, energie en rookwaar.

Economie in een achtbaan sinds start pandemie

De Nederlandse economie kwam sinds de uitbraak van de pandemie in een achtbaan terecht, met een ongekende krimp van 8,5 procent in het tweede kwartaal van vorig jaar, meteen gevolgd door een ongekende groei van 7,8 procent. Daarna volgende eind vorig jaar een daling van 0,1 procent. Daar komt nu dus weer een kleine krimp bij. Daarmee is de Nederlandse economie officieel in recessie beland.

Toch lijkt de ergste periode voorbij. "Het economische beeld is aan het verbeteren en de herstelperiode breekt aan", aldus CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "Er lijkt licht aan het einde van de tunnel voor veel ondernemers."

Ook andere economen verwachten dat het ergste nu voorbij is, mits er geen nieuwe opleving van het virus komt die tot nieuwe contactbeperkende maatregelen leidt.