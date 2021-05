De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill hebben hun belastingaangifte openbaar gemaakt, zo heeft het Witte Huis laten weten. Daarmee heeft Biden de traditie dat een president op dat vlak opening van zaken geeft in ere hersteld. Zijn voorganger Donald Trump brak met deze gewoonte.

De Bidens verdienden in 2020 bijna 40 procent minder dan een jaar eerder. Dat had vooral te maken met Bidens presidentscampagne, waardoor lucratieve optredens als spreker op een laag pitje kwamen te staan. Waar de Bidens in 2019 nog goed waren voor een inkomen van 985.223 dollar (bijna 810.000 euro), ging het vorig jaar om 607.336 dollar. Het echtpaar betaalde 157.414 dollar aan federale inkomstenbelasting.

Sinds het aftreden van president Richard Nixon in 1974 is het voor Amerikaanse presidenten, zowel Democraten als Republikeinen, gebruikelijk om inzage te geven in hun persoonlijke financiën.

Trump brak na zijn verkiezingswinst in 2016 met deze traditie. Pas vier jaar later wist The New York Times iets boven water te krijgen. Het hooggerechtshof moest eraan te pas komen om hem te dwingen zijn belastingaangiftes beschikbaar te maken voor een onderzoek van justitie.