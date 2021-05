Politiek commentator, activist en lobbyist Sywert van Lienden vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan bij zijn leveringen van mondkapjes aan de Nederlandse overheid. Eerder ontstond er ophef omdat hij volgens een artikel uit de Volkskrant onrechtmatig aan het project zou hebben verdiend.

Van Lienden richtte in het voorjaar van 2020 de non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie op om ervoor te zorgen dat Nederland snel miljoenen mondkapjes zou krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bestelde uiteindelijk 40 miljoen mondkapjes.

De Volkskrant verweet de activist zaterdag echter dat hij eigenlijk alles via zijn persoonlijke bedrijven liet lopen en het dus niet zo belangeloos was als iedereen dacht. Uit tientallen interne documenten, contracten, mails en rapporten die in het bezit zijn van de krant werd duidelijk dat Van Lienden en zijn compagnons de grote miljoenendeals via hun eigen bv's lieten lopen en er zo aan verdiend hebben.

Maandag plaatste Van Lienden een verklaring op Twitter waarin hij uitlegt dat er oorspronkelijk was gekozen voor de structuur van een non-profitorganisatie, maar dat er aan het proces uiteindelijk te veel kosten en risico's hingen. Omdat er rekening mee moest gehouden worden dat niet alle mondkapjes van even goede kwaliteit waren en er dus misschien hele leveringen weggegooid moesten worden, werd het risico te groot. Het totale project zou goed zijn geweest voor 100,8 miljoen euro.

"Het was voor de Stichting Hulptroepen Alliantie niet mogelijk om dat risico te dragen, gezien het beperkte werkkapitaal dat er was", schrijft hij. Daarom werd besloten om het bedrijf Relief Goods Alliance op te richten, omdat een privébedrijf beter in staat is om risico's te nemen.

'Mondmaskers voldoen zowel qua prijs, kwaliteit als documentatie aan eisen'

Over de prijzen en de kwaliteit van de mondmaskers zegt Van Lienden dat alles volgens de afspraken is verlopen. "De geleverde mondmaskers voldoen zowel qua prijs, kwaliteit als documentatie aan de wensen en eisen van het LCH."

"De gemaakte kwaliteitseisen zijn vastgelegd, en het niet halen van enige eis kon leiden tot voortijdige beëindiging van het contract. Uit alle informatie die beschikbaar is over het product, is gebleken dat het volledig veilig bevonden is voor gebruik in de zorg", schrijft hij.

Het ministerie van VWS laat weten dat er "een goed gesprek" heeft plaatsgevonden tussen het ministerie en Van Lienden en dat demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) de Tweede Kamer nu zal inlichten over de kwestie. Meer kon het ministerie maandag niet zeggen.