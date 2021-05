Het ondernemersvertrouwen in ons land was begin april voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis licht positief, al is een aantal individuele bedrijfstakken nog somber gesteld. Dat blijkt uit de Conjuctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw en de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.

Een jaar na de start van de coronacrisis zien ondernemers het opnieuw rooskleuriger in. Terwijl het ondernemersvertrouwen in april 2020 een ongekende dreun kreeg en flink in het rood terechtkwam, stond de indicator begin april dit jaar op 2,3. Dat is acht punten hoger dan een kwartaal eerder en voor het eerst dit jaar een positief cijfer, wat betekent dat meer ondernemers optimistisch dan pessimistisch zijn over de toekomst.

Het vertrouwen nam in alle bedrijfstakken toe, maar in sommige sectoren was het nog steeds negatief. Bouwondernemers waren het meest optimistisch, al voor het derde kwartaal op rij. Groothandels kwamen op de tweede plaats terecht.

Het minst positief over de toekomst was de horeca. Kroegen en restaurants kunnen nu stilaan heropenen, maar hebben over het afgelopen jaar een grote schuldenberg opgebouwd.

Dit kwartaal kregen de ondernemers ook een vraag over de impact van de Brexit op hun bedrijf. Iets meer dan de helft van de ondervraagden drijft handel met het Verenigd Koninkrijk en 24 procent van hen ondervindt hinder door extra administratieve lasten vanwege de Brexit. 15 procent van de exporteurs krijgt ook te maken met extra kosten en nog eens 15 procent ervaart problemen door grensformaliteiten. 40 procent van de bedrijven die handel voeren met het VK heeft geen last van de Brexit.