De reisorganisaties TUI en Corendon bieden beide geen vakantiereizen aan naar landen waar reizigers eerst in quarantaine moeten, ook al zijn dat volgens de Nederlandse overheid veilige landen.

"Er is geen markt voor reizen waar mensen twee weken op hun hotelkamer moeten zitten", klinkt het bij Corendon.

Nederlanders mogen sinds dit weekend weer op reis naar een aantal buitenlandse bestemmingen zonder dat ze daarna bij terugkomst in quarantaine moeten. Dat wil echter niet zeggen dat de landen in kwestie geen andere regels hebben. Zo is Portugal volgens het kabinet een veilig land, maar vraagt het wel aan Nederlandse reizigers om eerst twee weken in quarantaine te gaan.

"Dat betekent twee weken op de hotelkamer blijven. Je mag zelfs niet rondlopen in het hotel", vertelt een woordvoerder van Corendon. "Daar zit niemand op te wachten en daar is geen markt voor."

TUI blijft wel voor zakelijke reizen vliegen

Ook TUI biedt geen reispakketten aan naar Portugal, en mogelijk andere landen als daar ook quarantainemaatregelen gelden. "We hopen dat natuurlijk niet, maar houden het in de gaten", zegt een woordvoerder. "Wie naar Portugal wil, kan natuurlijk altijd gewoon een ticket kopen bij ons, maar we gaan geen heel pakket aanbieden." Voor zakelijke reizen blijft TUI gewoon naar Portugal vliegen.

Corendon en TUI benadrukken beide dat ze meteen weer reizen naar Portugal zullen aanbieden als het land beslist dat Nederlanders bij aankomst niet meer in quarantaine moeten.

Vooral vraag voor reizen naar Spaanse eilanden

Verder gaan de aanbieders naar alle landen die op de veilige lijst staan. De meeste vraag op korte termijn is er voor reizen naar Spanje en vooral de Canarische Eilanden. Komend weekend heeft TUI extra vluchten naar Gran Canaria en Tenerife ingepland.

Volgende week worden ook vluchten naar Mallorca, Ibiza, Curaçao, Aruba en Bonaire toegevoegd. Vanaf dan vliegt TUI vijf keer per week naar de Antillen. TUI wijst reizigers erop om goed geïnformeerd op reis te gaan en zich aan de lokale maatregelen te houden.