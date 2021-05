Het aantal zangers en zangeressen in Nederland loopt al jaren gestaag op. Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) waren het er begin dit jaar meer dan vierduizend. Zangscholen herkennen het beeld dat van zingen je beroep maken in populariteit toeneemt. Daarbij gooide het coronavirus een tijd lang roet in het eten, maar met het Eurovisie Songfestival in Nederland wordt gehoopt op een nieuw 'Duncan-effect'.

"Nadat Duncan Laurence het songfestival had gewonnen, zagen we daar wel het effect van. Leerlingen vroegen in de les ook om Arcade te leren zingen", zegt Hannelore Wagemakers van de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen (NVZ). "Zoals Epke Zonderland het turnen meer op de kaart zette, deed Duncan dat voor de zang."

Laurence won het songfestival, maar deed eerder ook al mee aan The voice of Holland. "De populariteit van zangprogramma's zoals The Voice dragen er zeker ook aan bij dat meer mensen zingen. Sowieso is zingen populair in Nederland. Meer dan een miljoen mensen zingen samen, zoals in koren of muziekgezelschappen", aldus het bestuurslid van de NVZ.

Uit de KVK-cijfers blijkt dat de overgrote meerderheid van degenen die zanger als hoofdberoep of nevenactiviteit hebben, vrouw is. Het gaat om net iets meer dan 60 procent. "Waarom dat zo is, weten we niet. Wel zien we die verhoudingen ook terug in het aantal docenten én bij de leerlingen." De zangers en zangeressen zijn ook relatief jong; 63 procent is jonger dan veertig jaar.

Naast het 'Duncan-effect' is er ook het 'Máxima-effect'

Amsterdam telt de meeste ingeschreven vocalisten: 751. Songfestival-stad Rotterdam moet het met circa een derde daarvan stellen. Volgens Wagemakers zeggen de cijfers lang niet alles. "Iedereen kan zich zanger noemen en zelfs zangdocent, ook als ze het conservatorium niet hebben doorlopen."

Ook Will Maas, voorzitter van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb) plaatst een kanttekening bij de getallen. "Voor een deel is de toename ook te verklaren door de bezuinigingen die hebben plaatsgevonden in de sector. Hierdoor zijn banen geschrapt en moesten zangers die professioneel bezig wilden blijven, zich inschrijven als zzp'er."

Maar bovenal vinden mensen het volgens Maas gewoon leuk om te zingen en daar hun beroep van te maken. De branchevereniging voor zangdocenten voorziet naast het Songfestival en de populaire talentenshows nog een ander positief effect voor het aantal zangtalenten in Nederland. "Het 'koningin Máxima-effect'. Het is ongekend hoe zij muziek en zang weer op de kaart zet."