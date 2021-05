Discovery, de eigenaar van onder andere Animal Planet en TLC, fuseert met de mediadivisie van het Amerikaanse concern AT&T. Daaronder vallen onder meer de nieuwszender CNN, de seriezender HBO en de filmmaker Warner Bros. Dat kondigt AT&T maandag aan.

De groep wil met de fusie een nieuwe streamingdienst creëren om het op te nemen tegen zijn grotere concurrenten Netflix en Disney+. AT&T heeft met HBO Max al zijn eigen streamingdienst, maar met 64 miljoen klanten komt die nog niet in de buurt van de 208 miljoen abonnees van Netflix. Discovery zou zo'n vijftien miljoen abonnees hebben.

AT&T ontvangt voor de deal 43 miljard dollar (35,4 miljard euro) en 71 procent van de aandelen van het nieuwe bedrijf. Discovery heeft de overige 29 procent in handen. Volgens schattingen van de Britse krant Financial Times is het nieuwe bedrijf zo'n 150 miljard dollar waard.

AT&T kocht WarnerMedia in 2018 voor zo'n 85 miljard dollar. De oorspronkelijke bedoeling was om de telecomactiviteiten te combineren met entertainment, door bijvoorbeeld klanten zowel een telecom- als een streamingabonnement aan te bieden. Dat bleek moeilijker dan gedacht. De nieuwe deal maakt een volledig nieuw bedrijf dat losstaat van de andere activiteiten van het bedrijf.