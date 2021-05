Wie een rekening bij ABN AMRO heeft, betaalt vanaf 1 juli 5 euro en 0,5 procent van het opgenomen bedrag als hij of zij meer dan 10.000 euro per jaar van zijn of haar rekening wil halen. Voor studenten ligt de grens op 6.000 euro, bij de Jongerengroeirekening geldt de regel al vanaf 2.000 euro.

Dat heeft de bank op haar website bekendgemaakt.

Voor wie meer dan 10.000 euro wil storten gelden gelijksoortige regels, maar daar gaat het over 5 euro en 1 procent van het gestorte bedrag. Bij de Jongerengroeirekening gaat het over 2,50 euro en 1 procent van het gestorte bedrag.

Waarom de bank dit besluit heeft genomen, is niet helemaal duidelijk. Op haar site legt ze uit dat de tarieven onder meer wijzigen omdat er extra kosten komen kijken bij het aanpakken van financiële fraude, maar het is niet duidelijk of dit besluit daar ook mee te maken heeft. Bij ABN AMRO was voorlopig nog niemand bereikbaar.

De Consumentenbond is niet te spreken over het plan. Ze vraagt de bank de beslissing in te trekken "omdat contant geld vrij toegankelijk moet zijn". De organisatie geeft toe dat er steeds minder contant geld wordt gebruikt, maar vindt niet dat banken daar een rol in mogen spelen.

"Het is niet ondenkbaar dat het gebruik van cash op een bepaald moment minimaal is. Maar consumenten bepalen of het gebruik van contant geld afneemt en in welk tempo, niet de banken. Dat zeggen ook De Nederlandsche Bank en het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Met het instellen van een limiet gaat ABN AMRO volledig voorbij aan dit principiële uitgangspunt", zegt directeur Sandra Molenaar.