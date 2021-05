Wie een rekening bij ABN AMRO heeft, betaalt vanaf 1 juli 5 euro en 0,5 procent van het opgenomen bedrag als hij of zij meer dan 12.000 euro per jaar cash van de rekening wil halen. Voor studenten ligt de grens op 6.000 euro, bij de Jongerengroeirekening geldt de regel al vanaf 2.000 euro, meldt de bank aan NU.nl.

Voor wie meer dan 10.000 euro wil storten gelden gelijksoortige regels, maar daarbij gaat het over 5 euro en 1 procent van het gestorte bedrag. Bij de Jongerengroeirekening gaat het over 2,50 euro en 1 procent van het gestorte bedrag.

Eerder had de bank het naar klanten toe en op haar website over een grens van 10.000 euro, maar tegen NU.nl zegt een woordvoerder nu dat de regels om geld op te nemen pas vanaf 12.000 euro gelden. "We passen dat vandaag nog aan", klinkt het.

De bank neemt het besluit om "excessief gebruik van cashgeld te ontmoedigen". "Wij hebben als bank een poortwachtersfunctie en moeten extra monitoring doen bij zulke grote bedragen, dus dat brengt extra kosten met zich mee", zegt de woordvoerder.

Dat doet de bank om witwassen of andere financiële fraude te bestrijden. Onlangs trof ABN AMRO nog een schikking in een witwaszaak. Het Openbaar Ministerie (OM) vond dat de bank jarenlang tekortschoot in de aanpak van witwassen.

'Contant geld moet vrij toegankelijk zijn'

De Consumentenbond is niet te spreken over het plan. Ze vraagt de bank de beslissing in te trekken "omdat contant geld vrij toegankelijk moet zijn". De organisatie geeft toe dat er steeds minder contant geld wordt gebruikt, maar vindt niet dat banken daar een rol in mogen spelen.

"Het is niet ondenkbaar dat het gebruik van cash op een bepaald moment minimaal is. Maar consumenten bepalen of het gebruik van contant geld afneemt en in welk tempo, niet de banken. Dat zeggen ook De Nederlandsche Bank en het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Met het instellen van een limiet gaat ABN AMRO volledig voorbij aan dit principiële uitgangspunt", zegt directeur Sandra Molenaar.

De bank benadrukt dat ze een voorstander blijft van het gebruik van cashgeld en dat geenszins wil ontmoedigen.