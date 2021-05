Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, bol.com, Etos en Gall & Gall zorgt voor de meeste werkgelegenheid in Nederland. Het bedrijf heeft zo goed als 100.000 mensen in dienst. Dat komt neer op 31.578 voltijdbanen. Daarmee is het concern uit Zaandam met afstand de grootste particuliere werkgever van ons land, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Wie de nummer twee is, laat zich een stuk lastiger bepalen. Dat komt doordat niet alle werkgevers zowel het aantal voltijdbanen (fte's) als het aantal werknemers tellen. En ook doordat het in sommige sectoren, zoals het bankwezen, heel gebruikelijk is dat een groot deel van het werk wordt gedaan door ingehuurde krachten.

KLM claimde begin dit jaar nog altijd de tweede particuliere werkgever van het land te zijn. In fte's kwam de luchtvaartmaatschappij eind 2020 uit op 24.779, maar dat is inclusief inhuur. Als we dat bij andere werkgevers ook meerekenen, is niet KLM maar Rabobank de op een na grootste werkgever.

Deze grootbank kan het aantal fte's in Nederland niet noemen. Rabobank telt alleen het aantal mensen en dat waren er eind vorig jaar bijna 33.000. Bij de bank zijn echter geen duizenden kleine banen, zoals bij Albert Heijn of Action. Dus het aantal fte's ontloopt het aantal banen niet veel.

KLM komt nog altijd op nummer drie. PostNL komt dan weer net, maar dan ook echt net na KLM. Het verschil is 518 fte's. Wanneer de onderaannemers van PostNL worden meegerekend, komen er nog een paar duizend bij en zou de post- en pakketbezorger juist groter zijn.

Verder haalt alleen ABN AMRO, qua aantal klanten de tweede bank van Nederland, meer dan twintigduizend fte's. Het zijn er 21.670 om precies te zijn. De bank sluit daarmee de top vijf van grootste werkgevers af. ING, de grootste bank van Nederland, zat eind 2020 (inclusief inhuur) op 18.700.

ASML is Philips en Shell voorbij

NU.nl vroeg bij zo'n twintig werkgevers de getallen op. Alleen de mensen die in Nederland belasting afdragen, zijn meegeteld. Vandaar dat een bedrijf als Shell niet in de bovenste regionen staat.

Het Brits-Nederlandse concern is hier goed voor 11.123 fte's. Meer dan Philips, dat zegt op zo'n 10.000 voltijdbanen uit te komen. Beide zijn daarmee kleiner dan het veel jongere ASML, dat is voortgekomen uit Philips. ASML ging dit jaar in met bijna vijftienduizend fte's.

Spoorbedrijf NS komt als enige van de bedrijven die we hebben benaderd ook nog boven de tienduizend fte's uit. Het aantal gaat zelfs meer richting de twintigduizend. NS telde eind vorig jaar 17.461 fte's. In aantal werknemers waren het er eind vorig jaar ruim negentienduizend.

Jumbo, de nummer twee in supermarktland, komt inclusief de werknemers van La Place op 16.445 fte's. HEMA maakt geen deel uit van Jumbo, de familie achter deze supermarktketen is via een andere constructie mede-eigenaar van de warenhuisketen.

Jumbo stelt dat het bedrijf, inclusief de banen bij de franchisenemers en uitzendkrachten, zo'n 100.000 mensen werk biedt. Alleen al bij Albert Heijn en de franchisenemers staan 100.000 mensen op de loonlijst. Dat is dus nog zonder uitzendkrachten en het aantal mensen dat loon krijgt van Etos, bol.com, Gall & Gall of het Zaanse moederbedrijf.