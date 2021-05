In de provincie Groningen kunnen ongeveer 200.000 huishoudens binnenkort kiezen voor een vaste, eenmalige vergoeding van 5.000 euro voor de schade die ze hebben geleden door de aardbevingen. Dat maakte het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) maandag bekend. Het gaat alleen om gedupeerden die een eerste schademelding hebben gedaan of nog nooit een claim hebben ingediend.

Het IMG komt met de nieuwe aanpak om relatief kleine schades sneller te kunnen afhandelen. Bovendien blijft op die manier meer tijd over voor ingewikkelde, tijdrovende schadekwesties.

"Er gaat zeer veel capaciteit zitten in de afhandeling van die relatief kleine, eenvoudige schades. Terwijl de oplossing van complexe vraagstukken, zoals het bieden van duurzaam herstel, juist meer capaciteit vraagt", aldus het instituut. "In de schadeafhandeling ontstaan soms grote, moeilijk verklaarbare verschillen tussen vergoedingen, met soms zeer hoge vergoedingen in gebieden waar de bevingen de minste invloed hadden."

Een nieuwe manier om schade door mijnbouw te beoordelen, in combinatie met de mogelijkheid voor gedupeerden om te kiezen voor een eenmalig vast bedrag van 5.000 euro, kan het afhandelingsproces verbeteren en versnellen, denkt het IMG. "Door een vaste vergoeding krijgt een potentieel grote groep woningeigenaren de kans het hoofdstuk rond fysieke schade snel te sluiten, zeker nu de gaskraan steeds verder dichtgaat en de kans op bevingen afneemt."