In april reisden bijna 787.000 passagiers van, naar of via luchthaven Schiphol. Dat zijn er maar liefst 520 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar, maar toen lag de reiswereld zo goed als helemaal stil.

Gekeken naar de reizigersaantallen van voor het uitbreken van de coronacrisis blijft het aantal passagiers nog altijd fors achter op 'normaal'. In april 2019 zag Schiphol 6,1 miljoen passagiers. In dezelfde maand vorig jaar waren dat er 127.000.

Over de eerste vier maanden van dit jaar ligt het totale aantal passagiers dat in-, uit- of overstapte in Amsterdam ruim 77 procent lager dan een jaar eerder. In 2020 verliepen de eerste maanden van het jaar nog normaal, de aan de uitbraak van COVID-19 gerelateerde daling van de reizigersaantallen zette vanaf maart in.

Waar het vervoer van reizigers nu al meer dan een jaar in een dip zit, wordt juist wel meer vracht vervoerd, ook vergeleken met de periode voor de coronacrisis. "Het aantal volledige vrachtvluchten is gestegen ten opzichte van 2019, van 1.124 naar 2.070", aldus Schiphol maandag bij de publicatie van de cijfers over april.

Normaliter gaat ook veel vracht mee op passagiersvliegtuigen, die zijn er nu minder. Maar doordat het aantal volledige vrachtvluchten veel hoger ligt, wordt dat meer dan gecompenseerd. Dat blijkt wel uit de hoeveelheid vracht die vorige maand via Schiphol werd vervoerd, die nam ten opzichte van 2019 toe met 11 procent tot ruim 140.000 ton.