Uitgeverij Hearst gaat reorganiseren en wil daarom van een aantal tijdschriften af. Dat meldt het bedrijf maandag na berichten in de media. De uitgeverij wil stoppen met onder meer National Geographic Junior, Vogue en Esquire.

Ook wil Hearst af van ELLE Eten.nl en Glamour. De uitgeverij houdt bladen als Quote, Quest, ELLE, JAN en Cosmopolitan wel in het portfolio.

Uiteindelijk houdt Hearst twaalf van de huidige twintig merken over. Eind deze maand geeft de Ondernemingsraad advies over de stap.

In het persbericht zegt Hearst het moeilijk te hebben met veranderende eisen van consumenten en adverteerders. Door de coronacrisis zijn in de bladenmarkt de inkomsten uit adverteerders teruggelopen en werden er in winkels minder losse tijdschriften verkocht. Hearst zou van de bladen af willen om kosten te besparen.

Wat de stap betekent voor mensen die bij Hearst werken, laat het bedrijf nog niet weten.