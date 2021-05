Ryanair heeft vier op de vijf passagiers zien verdwijnen sinds het uitbreken van de coronapandemie begin vorig jaar. Door de reisbeperkingen kwam het bedrijf flink in de rode cijfers, met 851 miljoen euro verlies in de voorbije twaalf maanden. Dat blijkt uit cijfers die de vliegmaatschappij maandag heeft gepubliceerd.

In het afgelopen boekjaar, dat bij Ryanair eindigde op 31 maart 2021, vervoerde de lowbudgetmaatschappij 27,5 miljoen passagiers. Dat waren er 81 procent minder dan de 148,6 miljoen van een jaar eerder. Uiteraard kwam dat doordat het vliegverkeer grotendeels stil kwam te liggen door de reisbeperkingen vanwege COVID-19.

De inkomsten bleven dus fors achter, terwijl de kosten grotendeels doorliepen. Daardoor kreeg het bedrijf een flink verlies van 851 miljoen euro te verwerken, terwijl het vorig jaar nog een winst van 1 miljard euro in de boeken zette.

Wel meldt Ryanair dat het aantal boekingen weer oploopt. Het bedrijf is daarom voorzichtig optimistisch over de komende periode. Vooral na september, als een groot deel van de bevolking waarschijnlijk is gevaccineerd, verwacht het dat het vliegverkeer weer aantrekt.

Voor het volgende boekjaar, dat begint op 1 april 2022, denkt het Ierse bedrijf dat het fors meer reizigers zal vervoeren, vermoedelijk tussen de 80 en 120 miljoen.