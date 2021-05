Zo'n 60.000 mensen hebben inmiddels een excuusbrief van de Belastingdienst ontvangen, omdat ze in de zogeheten Fraude Signalering Voorziening (FSV) voorkwamen, meldt de NOS maandag. Als de fiscus vermoedde dat iemand fraudeerde, dan werd diegene op deze lijst gezet. Sommige van deze burgers wisten niet dat de Belastingdienst ze als mogelijke fraudeur hadden aangemerkt.

Burgers die op de geheime zwarte lijst stonden, liepen het risico op problemen bij bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering, toeslag of huurwoning. De Belastingdienst deelde deze gegevens met andere instanties.

Na onthullingen door Trouw en RTL Nieuws besloot de dienst in februari 2020 de lijst niet meer te gebruiken. Dat deed de fiscus niet alleen omdat die in strijd was met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar ook omdat er veel mensen onterecht op de lijst waren terechtgekomen. Begin februari 2021 toonde de Tweede Kamer zich geïrriteerd over de trage manier waarop de Belastingdienst handelt in deze zaak.

In totaal stonden 240.000 Nederlanders op de lijst. De Belastingdienst stuurt deze burgers gefaseerd brieven om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is om vragen te stellen.

'Laaiend toen ik hem las'

Duygu Akçay is een van de mensen die een brief hebben ontvangen. "Ik was echt laaiend toen ik de brief las", zegt ze tegen de NOS. Ze wist niet dat ze op de lijst stond. "Gelukkig ben ik nooit afhankelijk geweest van de overheid, maar anders was ik blijkbaar de klos."

Ook voor Linda Renkli was de brief, die aan haar man was gericht, een verrassing. "We snappen niet waarom wij deze brief hebben ontvangen. De belastingen zijn altijd netjes betaald en we maken geen gebruik van de toeslagen."

Ze zegt tegen de NOS dat ze het er niet bij laat zitten: "Wij gaan hier werk van maken. En dan zijn wij nog niet eens benadeeld. Maar puur het feit dat je op zo'n lijst staat, is onacceptabel."

De mensen die een excuusbrief hebben ontvangen, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om erachter te komen welke gegevens in het fraudesysteem stonden. Tot nu toe hebben 95 mensen dat gedaan. De Belastingdienst onderzoekt ondertussen hoeveel van de 240.000 mensen onterecht in het systeem stonden.