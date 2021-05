Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) staat niet langer achter het klimaatbeleid van Shell en gaat dinsdag tijdens de aandeelhoudersvergadering tegen de klimaatparagraaf van het olieconcern stemmen. Dat hebben PFZW-voorzitter Joanne Kellermann en hoofd beleggingen Geraldine Leegwater van pensioenuitvoerder PGGM aangekondigd in een interview met NRC.

"We hebben eind vorig jaar onze nieuwe beleggingsstrategie gepresenteerd en onderdeel daarvan is een aangescherpte klimaatstrategie. We zien in dat Shell een voorloper is in deze wereld, tegelijkertijd kunnen we nu voor het eerst als aandeelhouder een adviserende stem geven", zegt Kellermann in de krant.

Ze vervolgt: "Die is helder: we vinden de strategie van Shell niet ver genoeg gaan, maar willen wel in gesprek blijven. We willen Shell positief blijven aansporen", aldus Kellermann.

Dinsdag mogen aandeelhouders voor het eerst een adviserende stem over het klimaatbeleid van Shell uitbrengen.

Het is voor het eerst dat PFZW, dat voor 149 miljoen euro aan aandelen in Shell heeft, nadrukkelijk afstand neemt van de koers die het olieconcern is ingeslagen. Tot nu toe onthield het op een na grootste pensioenfonds van Nederland zich van steun aan initiatieven van bijvoorbeeld Follow This. Deze groep dient al jaren resoluties in op de aandeelhoudersvergaderingen en eist dat Shell voldoet aan de klimaatdoelen van het klimaatakkoord van Parijs.

Leegwater: "Er ligt nu een heel concreet en vergaand plan van Shell. Shell gaat door met fossiele brandstoffen, dat kan ook niet anders. Maar een belangrijk deel van de CO2-reductie die zij willen realiseren, willen ze verwezenlijken met compensatiemaatregelen: de zogenoemde nature based solutions (wel CO2 uitstoten, maar dat compenseren met bijvoorbeeld de aanplant van bomen)."

"We steunen hun doel (geen uitstoot meer in 2050), maar het middel op weg naar dat doel - compenseren op zo'n grote schaal - daar staan we niet achter", zegt Leegwater. "Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat de transitie die voor ons ligt mét Shell zal plaatsvinden en niet ondanks Shell."