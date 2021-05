Het Zwitserse parlement gaat onderzoek doen naar de financiële miljardendebacles van de bank Credit Suisse rond investeerder Archegos en financieringsmaatschappij Greensill Capital, meldt de Zwitserse krant SonntagsZeitung. Volgens een parlementslid van de Zwitserse sociaaldemocraten vinden er maandag en dinsdag hoorzittingen plaats van een speciale economische commissie.

Er zal onder meer worden gekeken of het toezicht op de bank verscherpt moet worden. Vanwege het beursschandaal rond Archegos en de ondergang van de financieringsmaatschappij Greensill Capital leed Credit Suisse miljardenverliezen.

De op een na grootste bank van Zwitserland was tussenpersoon van het Amerikaanse hedgefonds Archegos. Het fonds nam grote financiële risico's op de beurs, wat tot grote verliezen leidde. Van de ruim 20 miljard dollar (zo'n 16,4 miljard euro) die Credit Suisse uit had staan bij het fonds, komt in ieder geval 5,5 miljard dollar niet meer terug, schreef zakenkrant The Wall Street Journal eerder.

Daarnaast kwam Credit Suisse in opspraak doordat de bank in zee ging met het inmiddels failliete Greensill Capital. De Zwitserse bank zou meerdere keren zijn gewaarschuwd voor de economisch slechte positie van de financieringsmaatschappij. Ook in deze zaak loopt het verlies in de miljarden.

Verschillende topbestuurders bij de bank hebben vanwege de debacles het veld moeten ruimen en er loopt inmiddels een rechtszaak tegen het concern. Topman Thomas Gottstein heeft gezegd dat de zaken grote ongerustheid hebben veroorzaakt onder de aandeelhouders en andere belanghebbenden bij Credit Suisse.

Credit Suisse kwam al vaker in opspraak

Het is niet de eerste keer dat Credit Suisse in opspraak komt. Zo haalde de Zwitserse bank in 2019 het nieuws vanwege verschillende spionageschandalen. De bank zou onder meer een aantal oud-medewerkers bespioneren.

Bovendien moest de bank vorig jaar honderden miljoenen euro's betalen vanwege een schikking in de VS. Die zaak ging om gerommel met hypotheken in de periode rond de financiële crisis in 2008.