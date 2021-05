In Turkije is de afgelopen dagen grote ophef onder de bevolking ontstaan over een campagne van het ministerie van Cultuur en Toerisme om buitenlandse toeristen naar het land te trekken. In een filmpje zijn medewerkers uit de sector te zien met mondkapjes waarop te lezen valt: 'Geniet, ik ben gevaccineerd'. Dat is verkeerd gevallen in een land waar de vaccinatiecampagne in het slop dreigt te raken.

Turkije staat steevast in de top tien van meest bezochte vakantielanden door Nederlanders. In 2019 gingen er 1,2 miljoen landgenoten naartoe. Door de coronacrisis staan de reizigersaantallen flink onder druk. Waar Turkije in 2019 nog 52 miljoen toeristen verwelkomde, waren dat er vorig jaar maar 12,7 miljoen.

Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor het economisch geplaagde land, waardoor er voor de regering in Ankara veel aan gelegen is om niet nog zo'n jaar door te maken.

Een poging van het ministerie van Toerisme om Turkije weer op de kaart te krijgen, lijkt vooralsnog geen stap in de juiste richting. Het filmpje met de gewraakte mondkapjes is inmiddels offline gehaald, maar het kwaad lijkt al geschied.

Geel mondmasker als oormerk

De problemen begonnen in april, toen minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca bekendmaakte dat Turkije met een tekort aan vaccins te maken zou krijgen. Kort daarna liet minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu weten dat iedereen met wie toeristen in aanraking zouden kunnen komen, gevaccineerd zou worden.

Deze voorkeursbehandeling viel slecht bij de bevolking, net zoals de mededeling dat toeristen vrijstelling zouden krijgen van de lockdownregels en avondklok.

Op sociale media vroegen Turken zich af of ze tweederangsburgers in eigen land waren geworden. Weer anderen stelden bij wijze van grap voor om gevaccineerden net als straathonden (deze krijgen een label in het oor zodra ze gecastreerd zijn, red.) een geel oormerk te geven, zodat toeristen weten dat ze 'veilig' zijn.

Toen het ministerie van Cultuur en Toerisme in zijn filmpje vervolgens uitgerekend met gele mondmaskers kwam waarop de boodschap 'Geniet, ik ben gevaccineerd' te lezen viel, dachten velen dan ook aan een grap. Toen het menens bleek, was verontwaardiging die volgde was zo hevig dat het filmpje na een paar uur alweer verdwenen was, maar niet voordat deze al overal gedeeld was.

Actie van het ministerie is 'schaamteloos'

"We hebben een ministerie dat de eigen bevolking schoffeert", zei oppositieleider Kemal Kiliçdaroglu in een reactie op het filmpje. Meral Aksener van de IYI-partij noemde de campagne van het ministerie "schaamteloos."

"Het land kan niet geregeerd worden door de eigen bevolking te beledigen en voor de gek te houden", voegde Ali Babacan van de DEVA-partij toe. Babacan is een voormalig lid van de AKP van president Recep Tayyip Erdogan.

Oud-premier Ahmet Davutoglu, die net als Babacan uit de AKP is gestapt, riep om het aftreden van de verantwoordelijke minister, Mehmet Nuri Ersoy.

De president zelf heeft nog niet gereageerd op de ophef. Wel vroeg hij op vrijdag de zegen van iedereen die het financieel zwaar heeft, aangezien de regering volgens Erdogan hard werkt om steun te bieden. Ook die oproep viel verkeerd.

Risico op vaccintekorten reëel

Zo voortvarend als de vaccinatiecampagne begon in Turkije, zo stroef verloopt deze op het moment. Op een bevolking van ongeveer 85 miljoen mensen hebben inmiddels hebben 14,9 miljoen Turken hun eerste doses ontvangen, terwijl nog eens 10,8 miljoen personen reeks twee prikken hebben gehad.

Volgende de beroepsvereniging voor artsen TTB kunnen er in Turkije een tot twee miljoen prikken per dag gezet worden, maar door aanvoerproblemen schommelt het tempo rond de 200.000 prikken per dag.

Turkije heeft pas 25 miljoen doses van de beloofde 100 miljoen prikken van het Chinese Sinovac ontvangen. Daarnaast heeft Turkije vier miljoen doses van het BioNTech/Pfizer-vaccin geleverd gekregen. Vorige week kwam er na veel vertraging weer een nieuwe levering van Sinovac binnen.

Die was broodnodig, aangezien er in heel Turkije naar schatting nog zo'n drie miljoen prikken over zijn. Deze maand moet de eerste levering van het Spoetnik V-vaccin arriveren. De komende zes maanden worden er volgens minister Koca 50 miljoen doses geleverd.