De laatste winkels van de Britse winkelketen Debenhams gaan zaterdag dicht. Na 243 jaar verdwijnt het ooit iconische warenhuis uit het straatbeeld. Het bedrijf gaat nog wel online onder een nieuwe eigenaar verder.

De coronacrisis heeft Debenhams geen goed gedaan. Door de lockdown moesten alle winkels lang gesloten blijven, maar intussen bleven de torenhoge huurkosten wel oplopen. Dat leidde er uiteindelijk toe dat het bedrijf in december het faillissement aanvroeg.

Een maand later schoot de webwinkel Boohoo het bedrijf toch nog te hulp door het voor 55 miljoen Britse pond (64 miljoen euro) over te nemen. Daar kwamen wel de voorwaarden bij dat alle winkels zouden sluiten en het merk enkel online verder zou gaan. De afgelopen maand gingen ongeveer alle winkels dicht. De 28 vestigingen die nog open waren, sluiten zaterdag ook hun deuren. Twaalfduizend werknemers verliezen hun baan.

Boohoo wil door de overname de grootste webwinkel van het Verenigd Koninkrijk worden en wil Debenhams gebruiken om te groeien in de sectoren verzorging, sport en huishoudartikelen, zei het bedrijf bij de overname.

Debenhams werd in 1778 opgericht als gordijnenwinkel en groeide later door tot een van de grootste en bekendste warenhuisketens van het Verenigd Koninkrijk. Volgens de laatste cijfers, tot 31 augustus 2020, verdiende de winkelgroep 400 miljoen pond via haar website en trok haar webshop 300 miljoen bezoekers per jaar. Daarmee was het een van de tien grootste webwinkels van het VK.