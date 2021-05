De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines neemt alleen nog personeel aan dat gevaccineerd is tegen COVID-19, meldt topman Ed Bastian vrijdag aan CNN. De verplichting geldt niet voor het huidige personeel, al worden werknemers wel aangemoedigd om ook een prik te halen.

"Iedereen die bij Delta komt werken in de toekomst wordt verplicht om zich in te enten", vertelt Bastian. Daarnaast wil hij de 75.000 medewerkers die al in dienst zijn "sterk aanmoedigen" om zich ook te laten vaccineren. Werknemers die dat niet doen, krijgen wellicht beperkingen opgelegd zoals niet meer mogen werken op internationale vluchten.

Het bedrijf meldt dat op dit moment zo'n 60 procent van het personeel al minimaal één prik heeft gehad. Waarschijnlijk zal in totaal 80 procent zich laten inenten, verwacht de topman.

Een andere luchtvaartmaatschappij, American Airlines, besloot eerder al om werknemers die gevaccineerd zijn een extra dag vrij te geven volgend jaar. De topman van United Airlines, de derde grote Amerikaanse vliegmaatschappij, zei in januari al dat hij graag zou zien dat alle medewerkers zich laten vaccineren. Tot een verplichting is het bij beide nog niet gekomen.

Recent werd ook duidelijk dat webwinkelgigant Amazon zijn personeel wil aanmoedigen om een prik te halen. De stap om het te verplichten zet het bedrijf echter niet.