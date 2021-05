Fraude met cryptomunten komt steeds vaker voor, zo constateert de Fraudehelpdesk. In de eerste vier maanden van dit jaar is al voor 4 miljoen euro aan beleggingsfraude gemeld; in meer dan de helft van de gevallen was die gerelateerd aan cryptomunten. Dat bevestigt de Fraudehelpdesk na berichtgeving van het nieuwsprogramma EenVandaag.

Beleggingsfraude gebeurt onder meer met behulp van nepadvertenties. Volgens de Fraudehelpdesk wordt beleggingsfraude steeds gemakkelijker doordat criminelen gebruikmaken van gelikte websites. In heel Europa zijn online bedrijven actief die zeggen dat ze voor de klant beleggen in cryptovaluta via hun handelsplatform, dat al dan niet nep is.

Degenen die erin trappen zijn volgens de Fraudehelpdesk geen domme mensen. De organisatie geeft aan dat de oplichters slim zijn en precies weten hoe ze mensen moeten bespelen. Vaak zijn de slachtoffers ouderen die meer geld achter de hand hebben om te beleggen.

Dubbel zoveel beleggingsfraude in jaar tijd

De Fraudehelpdesk verwacht dat de totale schade aan beleggingsfraude voor 2021 rond de 17 miljoen euro zal uitkomen, met meer dan vijfhonderd gedupeerden. Daarmee zou de schade door beleggingsfraude in een paar jaar tijd bijna zijn verdrievoudigd. In heel 2018 was het schadebedrag zo'n 5,8 miljoen euro, waarbij 168 mensen gedupeerd raakten.

Boyan Slat, de oprichter van het non-profitproject The Ocean Cleanup, waarschuwde donderdag op Twitter voor cryptofraude. Er zou een aantal cryptomunten bestaan met een verwijzing naar The Ocean Cleanup. Slat liet weten dat het project geen eigen munt heeft.

De Fraudehelpdesk is een door de overheid gefinancierde instantie die helpt te voorkomen dat Nederlanders slachtoffer worden van fraude.