Bij Tesla is het voorlopig niet meer mogelijk om met bitcoins te betalen, meldde topman Elon Musk deze week op Twitter. Het bedrijf maakt zich zorgen over de grote milieu-impact van de munt. Maar hoe slecht is de cryptomunt eigenlijk voor het klimaat?

"Cryptogeld is in heel veel opzichten een goed idee en we zien er wel degelijk toekomst in. Maar het mag niet ten koste gaan van het milieu", schreef Musk eerder deze week op Twitter. Hij doelde daarmee op het stijgende energieverbruik van de bitcoin. Volgens een schatting van de University of Cambridge die hij daarbij plaatste, is jaarlijks ongeveer 151 TWh aan elektriciteit nodig voor de bitcoin.

Dat is een enorm abstract getal. Om het wat in perspectief te plaatsen: daarmee komt het elektriciteitsverbruik van de bitcoin overeen met dat van landen als Egypte en Polen. Volgens de universiteit wordt in heel Nederland met 108,8 TWh per jaar zelfs minder elektriciteit verbruikt dan nodig is voor de bitcoin.

Computersystemen puzzelen dag en nacht

Die elektriciteit is nodig om bitcoin te minen of delven. Bitcoin werkt op basis van de blockchain, een soort collectief logboek waarin alle deelnemers samen alle transacties bijhouden. Dat register wordt om de tien minuten aangevuld met een nieuwe 'bladzijde' met de laatste veranderingen.

Om elke aanvulling veilig te kunnen verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Wereldwijd staan speciale computersystemen de hele dag door te puzzelen, of te minen. Wie de formule oplost, wordt beloond in bitcoin. Een lucratief klusje dus, aangezien 1 bitcoin op het moment van schrijven ruim 50.000 dollar (ruim 41.000 euro) waard is, maar het kost heel veel elektriciteit.

Goudindustrie is ook niet klimaatvriendelijk

Voorstanders van de bitcoin zeggen dat de hoeveelheid elektriciteit die de cryptomunt nodig heeft best meevalt als je kijkt naar andere zaken. Het winnen van goud is bijvoorbeeld ook niet bepaald een klimaatvriendelijk klusje.

De goudindustrie produceert jaarlijks tussen de 2.500 en 3.000 ton nieuw goud en verbruikt daarvoor volgens Don Wyper, de COO van het Amerikaanse cryptoplatform DigitalMint, 475 miljoen gigajoule aan elektriciteit. Dat staat gelijk aan ongeveer 132 TWh, net iets minder dan de bitcoin dus.

Crypto-industrie wil duurzamer worden

Daarnaast hoeft een industrie die elektriciteit verbruikt niet per se slecht te zijn voor het klimaat. Uit een door de University of Cambridge uitgevoerde peiling blijkt dat 39 procent van de computersystemen die de complexe wiskundige formules voor de bitcoin oplossen op duurzame energie draait.

Desondanks schat de Nederlandse blockchainspecialist Alex de Vries de jaarlijkse uitstoot van de bitcoin op ongeveer 90 miljoen ton CO2. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van het grootstedelijk gebied van Londen, waar ruim veertien miljoen mensen wonen.

Op termijn moet dat echter anders, vindt de sector zelf. De grote cryptospelers hebben vorige maand namelijk het Crypto Climate Accord getekend, waarin ze afspreken om in 2040 klimaatneutraal te zijn. En dat is precies waar Musk op hoopt. Zijn bedrijf Tesla heeft de bitcoin die het heeft namelijk niet verkocht, en hoopt in de toekomst transacties met bitcoin weer mogelijk te maken, als de munt wat klimaatvriendelijker is.