Discountketen Action wil dit jaar fors uitbreiden en zo'n driehonderd nieuwe winkels openen. Slechts een handvol van de filialen komt in Nederland, het gros elders in Europa, blijkt uit het jaarverslag (pdf) van grootaandeelhouder 3i.

Jaarlijks opent Action in Nederland tussen de vijf en de tien nieuwe winkels. Een woordvoerder laat weten dat dat ook dit jaar het geval zal zijn. Verder kijkt het bedrijf vooral naar het verbouwen, vergroten of vernieuwen van bestaande winkels in ons land, waarvan er inmiddels zo'n vierhonderd zijn.

De grote groei moet plaatsvinden in het buitenland. Zo opende de keten recent de zeshonderdste winkel in Frankrijk en de vierhonderdste in Duitsland.

Daarnaast is Action recent in enkele nieuwe markten gestapt. Zo opende de keten vorig jaar vijf winkels in Tsjechië. De eerste resultaten zijn dusdanig goed dat de keten er nieuwe winkels gaat openen. Daarnaast zijn eind vorige maand als test de eerste twee vestigingen in Italië geopend.

Volgens 3i lag Action in de eerste vier maanden van dit jaar dan ook op schema om het doel van driehonderd nieuwe winkels te halen. Ook boekt de winkelketen nu goede resultaten doordat winkels na de lockdowns weer zijn opengegaan.

Eerder bleek al dat Action ondanks de coronapandemie en de tijdelijke winkelsluitingen toch wist te groeien in 2020. Het bedrijf zag de inkomsten stijgen met 10 procent en de winst (ebitda) groeide met 14 procent.