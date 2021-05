Het Turkse bedrijf Karpowership stopt de stroomtoevoer naar Libanon vanwege betalingsachterstanden en een juridisch geschil met de Libanese overheid. De stap van Karpowership is de volgende klap voor Libanon, dat gebukt gaat onder een diepe economische en sociale crisis.

Karpowership levert ongeveer een kwart van de Libanese stroombehoefte en zegt dat het nog meer dan 100 miljoen dollar (ruim 82 miljoen euro) aan betalingen moet ontvangen van de overheid van Libanon. De rekeningen zouden al achttien maanden niet zijn betaald. Het energiebedrijf had eerder al gewaarschuwd de stroomvoorziening plat te leggen als er geen geld zou komen.

Het besluit van Karpowership verergert de problemen die Libanon met de elektriciteitsvoorziening heeft. Veel huishoudens in het land hebben eigen generatoren om stroom op te wekken en veel mensen hebben te maken met urenlange stroomuitval. Door de economische crisis heeft de Libanese overheid veel moeite om de rekeningen voor de import van brandstof te betalen.

De economische crisis in het land, dat zo'n 6,8 miljoen inwoners telt, speelde al voor de coronapandemie. Begin 2020 was een kwart van de Libanese beroepsbevolking werkloos en een derde van de bevolking leefde onder de armoedegrens. Het land behoorde toen al tot de drie landen met de grootste overheidsschulden ter wereld.

Sindsdien is de situatie alleen maar verslechterd. Naast de coronapandemie vond er vorige zomer een grote explosie plaats in de haven van de hoofdstad Beiroet, een belangrijke plek voor de Libanese economie. Bij de explosie kwamen ten minste tweehonderd mensen om het leven. Door de coronapandemie en de gevolgen van de explosie verwacht de Wereldbank dat 45 procent van de Libanese bevolking eind 2020 onder de armoedegrens is gevallen.