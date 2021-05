Vakbond FNV wil dat staalproducent Tata Steel in IJmuiden de uitstoot van CO2 en fijnstof sneller terugdringt, om zo de overlast van de fabriek te verminderen. De vakbond presenteert vrijdag een plan voor de vergroening van het bedrijf. Uit onderzoek van het RIVM bleek vorige maand nog dat mensen in de regio IJmond, waar Tata Steel gevestigd is, veel vaker specifieke gezondheidsklachten hebben dan op andere plekken in Nederland

FNV wil onder meer dat Tata binnen vijf jaar afstapt van de productie op steenkool. De hoogovens en een groot deel van de andere installaties kunnen ook draaien op groene stroom en aardgas, waarbij de CO2-uitstoot wordt afgevangen en opgeslagen. Op iets langere termijn kan Tata Steel overstappen op waterstof als brandstof voor zijn installaties, vindt vakbond FNV.

Met het plan wil FNV op korte termijn de uitstoot van CO2 en ook fijnstof aanpakken. Daarmee is de overlast voor de omgeving binnen vijf jaar "voor het overgrote deel verleden tijd", aldus bondsbestuurder Roel Berghuis. Bovendien zouden er geen banen geschrapt hoeven te worden bij Tata. Berghuis pleit voor een snelle, onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar de vergroeningsvoorstellen.

Het plan gaat uit van een investering van 1,4 miljard euro voor de vergroening. De bond verwacht niet dat het Indiase moederbedrijf dat nog uit wil geven aan het voormalige Hoogovens, nu de staalfabriek in IJmuiden te koop staat. "En daarom is de steun van de overheid hard nodig. De subsidie die nu naar CO2-opslag gaat, moet wat ons betreft ook kunnen worden ingezet in echte, structurele CO2-vermindering zoals wij die in ons plan benoemen."

Tata Steel Nederland laat weten het FNV-plan te waarderen. Het bedrijf stelt zelf ook bezig te zijn met vergroening en had naar eigen zeggen ook al aan suggesties gedacht die FNV nu oppert. "De eerste stap die FNV wil zetten om alternatieven te bestuderen, is het doen van een aanvullende haalbaarheidsstudie. Dat lijkt ons een goed idee en kan dus op onze steun rekenen." Tegelijkertijd wil het staalconcern doorgaan met zijn eigen plannen om de CO2-uitstoot terug te brengen.

Onlangs leek het er nog op dat de Nederlandse tak van Tata Steel zou worden verkocht aan het Zweedse SSAB. Die branchegenoot zag daar uiteindelijk echter van af omdat het voor de Zweden waarschijnlijk te duur zou worden om het hoogovencomplex in lijn te brengen met de eigen doelstellingen voor een duurzaam beleid. De Nederlandse vakbonden vonden het jammer dat de partijen niet tot een akkoord waren gekomen. FNV wees er toen op dat de inlijving door de Zweden juist veel kansen op vergroening zou hebben geboden.

Er werken zo'n negenduizend mensen bij Tata Steel in IJmuiden. Daarnaast zijn zo'n 30.000 werknemers van toeleveranciers voor hun baan afhankelijk van het staalbedrijf.