Vakantieverhuurplatform Airbnb heeft in de eerste drie maanden van dit jaar geprofiteerd van het opheffen van coronabeperkingen in verschillende landen, waaronder thuisland de Verenigde Staten. Het bedrijf noteerde voor 10,3 miljard dollar aan boekingen, ruim de helft meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar toen de coronacrisis begon en de reiswereld vrijwel tot stilstand kwam.

Het bedrijf geeft verder aan dat de situatie met iedere maand verder verbetert. Zo werd er in april alweer meer geboekt dan in maart. "Het herstel in de eerste twee kwartalen overtreft onze eigen verwachtingen", laat het Amerikaanse bedrijf weten. Desondanks spreekt Airbnb geen verwachtingen uit voor het lopende kwartaal. Het bedrijf verwijst naar de voortdurende impact van de coronamaatregelen als reden om dat niet te doen.

De omzet van Airbnb steeg met 5 procent naar 887 miljoen dollar. Bijna 60 procent daarvan kwam uit de VS waar mensen ervoor kiezen om een tijdje ergens anders heen te gaan nu ze toch op afstand kunnen werken. Bijna een kwart van de boekingen waren voor vier weken of langer. Ook de ruime beschikbaarheid van vaccins maakt dat Amerikanen weer meer reizen.

Ondanks de opleving lijdt Airbnb nog wel verlies, een kleine 1,2 miljard dollar. Dat is aanzienlijk meer dan een jaar eerder omdat het bedrijf leningen afbetaalde die het tijdens de pandemie had afgesloten.

Airbnb gaf minder uit aan marketing, maar moet die uitgaven mogelijk weer opvoeren. Concurrenten Booking en Expedia hebben allebei aangegeven te willen groeien in de verhuur van zogeheten alternatieve accommodatie. Die categorie omvat onder meer de verhuur van kamers in woningen of hele woningen en is juist het segment waarin Airbnb de grootste is.