Alibaba, de Chinese moedergroep van de webwinkel AliExpress, verloor in het afgelopen kwartaal 5,5 miljard yuan (705 miljoen euro) doordat het een boete van 18,2 miljard yuan (2,3 miljard euro) moest betalen aan de Chinese overheid. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde jaarcijfers (pdf). Het is de eerste keer sinds 2012 dat het bedrijf verlies maakt.

Volgens de Chinese toezichthouder maakt Alibaba gebruik van monopoliepraktijken en verhindert het bedrijf de vrije concurrentie in het land. Daarom legde de toezichthouder het bedrijf vorige maand een boete van 4 procent van zijn binnenlandse omzet in 2019 op. Dat kwam neer op 18,2 miljard yuan.

Door die boete moet het bedrijf voor de eerste keer in negen jaar rode cijfers bekendmaken. Zonder de boete zou er namelijk een winst van 26,2 miljard yuan in de boeken staan, meldt het bedrijf. Over het hele fiscale jaar, dat werd afgesloten op 31 maart, kwam de nettowinst uit op 150,3 miljard yuan.

Het zit al een tijd niet goed tussen Alibaba en de Chinese overheid. Eerder hield China op het nippertje de beursgang van Alibaba's financiële dochter Ant Group tegen. Dat moest de grootste beursgang ooit worden. Ook was topman Jack Ma een aantal maanden vermist nadat hij de overheid bekritiseerd had in een toespraak.

De verkoop gaat daarentegen wel nog steeds als een trein bij Alibaba. Nu iedereen door de coronacrisis thuis zit en de winkels lang hun deuren gesloten moesten houden, kon de webwinkel zijn omzet het afgelopen kwartaal flink opkrikken. Die groeide in vergelijking met een jaar eerder met 64 procent, naar 187,4 miljard yuan. Over het hele jaar ging de omzet 41 procent omhoog naar 717,3 miljard yuan.