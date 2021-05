De cryptomunt bitcoin is donderdag fors minder waard geworden nadat Tesla-topman Elon Musk via Twitter had laten weten dat de autobouwer geen bitcoins meer zou accepteren. Het Amerikaanse bedrijf had nog maar in februari bekendgemaakt dat er met bitcoins mocht betaald worden voor zijn auto's.

De bitcoin werd in de nacht van woensdag op donderdag al zo'n 15 procent minder waard en kwam op 46.000 dollar (38.000 euro) uit, maar kwam al snel terug tot 51.000 dollar. In de loop van de dag bleef de munt echter hangen rond 50.000 dollar en kwam hij zelfs een aantal keer daaronder uit.

Toen Musk in februari aankondigde dat hij mensen zou toelaten om met bitcoins te betalen voor een Tesla kreeg de munt een forse duw in de rug. Een maand later doorbrak de cryptomunt zijn recordniveau van 60.000 dollar. Sindsdien was de cryptomunt teruggezakt tot 54.000 dollar en nadat Musk donderdagnacht aankondigde dat hij betalen met bitcoin toch niet zo'n goed idee vond, klapte de munt weer in.

Musk geeft als reden voor de plotse ommezwaai de milieu-impact die het mijnen van bitcoins heeft. "We zijn bezorgd om de sterke stijging in het gebruik van fossiele brandstoffen om bitcoins te mijnen", schrijft hij in een tweet. "Cryptovaluta zijn een goed idee op vele niveaus en we zien er een mooie toekomst voor, maar dat mag niet ten koste gaan van het milieu."

Op het moment van schrijven staat de bitcoin op 49.850 dollar, een verlies van 10,9 procent in 24 uur tijd.