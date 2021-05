De Amerikaanse winkelketen Target verkoopt vanaf vrijdag geen Pokémon- en andere ruilkaarten meer. De waarde van die kaarten is de laatste maanden zo hard opgelopen dat diefstallen en geweld dagelijkse kost zijn in de winkels, schrijft The Guardian donderdag.

De Pokémon-hype lijkt helemaal terug van weggeweest. Volgens het veilinghuis Heritage Auctions betalen mensen tegenwoordig soms 300.000 dollar (248.000 euro) voor één kaart van de kleine monsters. De lancering van de mobiele game Pokémon GO in 2016 heeft daar een belangrijk aandeel in, maar blijkbaar heeft de coronacrisis de waarde van de kaarten nog eens extra omhooggeduwd.

Gamewinkels kregen al vaker te maken met diefstallen van kaarten, maar bij de Amerikaanse winkelketen Target bereikte de crisis afgelopen vrijdag zijn kookpunt. Op de parkeerplaats van een van zijn winkels ontstond er een gevecht over ruilkaarten waarbij een 35-jarige man een pistool trok.

Daarop besloot Target de verkoop van alle ruilkaarten stop te zetten. "De veiligheid van onze klanten en ons personeel gaat voor en daarom verkopen we tijdelijk geen kaarten van Pokémon, MLB, NFL en NBA meer in onze winkels", zegt het bedrijf tegen de website Bleeding Cool. Online kunnen de kaarten wel nog steeds aangekocht worden.

Eerder dit jaar beperkte Target al het aantal pakjes kaarten dat mensen konden aankopen. Sinds april mochten klanten slechts drie pakjes per keer kopen en begin deze maand werd dat verminderd naar één, wat ertoe leidde dat verzamelaars 's nachts voor de deur kampeerden. In Japan drong een man via een touw een winkel binnen om voor 9.000 dollar aan Pokémon-kaarten te stelen.