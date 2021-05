Delhi heeft zijn gebrek aan zuurstofapparaten onder controle, maakte de Indiase regering donderdag bekend. Dat heeft de miljoenenstad onder meer te danken aan het Nederlandse bedrijf Philips, dat de afgelopen twee weken tienduizend zuurstofapparaten aan India leverde en de komende weken nog eens tienduizend apparaten stuurt, meldt Het Financieele Dagblad (FD).

India heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. In totaal overleden al meer dan 250.000 inwoners aan de gevolgen van het virus en woensdag kwamen er nog eens 4.120 sterfgevallen bij. Zo'n 24 miljoen van de 1,4 miljard inwoners raakten al besmet met het virus.

Sinds enkele weken is een forse stijging in het aantal besmettingen zichtbaar en de afgelopen weken had het land dan ook te kampen met een tekort aan zuurstofappartuur. Ziekenhuizen in onder meer de tweede grootste stad Delhi luidden al een aantal keer de noodklok, waardoor andere landen moesten bijspringen om het land van zuurstof te voorzien.

Ondertussen lijkt het ergste achter de rug. "We hebben onze zuurstofbehoefte kunnen terugbrengen van 700 ton per dag naar 582 ton per dag", meldt een regeringslid van Delhi aan de Indiase krant Hindustan Times. De stad kan nu zelfs zuurstof naar andere staten uitvoeren.

Philips verhoogt productie naar 600.000 apparaten per jaar

Ook het Nederlandse technologiebedrijf Philips droeg zijn steentje bij. Bij een bezoek aan de Amsterdamse beurs woensdag meldden topman Frans van Houten en financieel directeur Abhijit Bhattacharya dat het bedrijf al tienduizend zuurstofapparaten naar India stuurde en er nog tienduizend heeft klaarstaan, schrijft het FD. De zogenoemde concentratoren worden ingevlogen vanuit de Verenigde Staten.

Zo'n concentrator zuigt lucht op en haalt daar de stikstof uit. Daardoor komt er zuurstof vrij die mensen via een beademingsapparaat kunnen inademen. "In India komt zuurstof niet uit de muur in ziekenhuizen. Daarom lopen daar zoveel mensen met flessen zuurstof over straat", zegt topman Van Houten tegen de zakenkrant.

Philips heeft de productie van zijn zuurstofconcentratoren ook verhoogd van 200.000 naar 600.000 per jaar. Het bedrijf verwacht dat er nog meer arme landen binnenkort met een nieuwe golf aan coronabesmettingen te maken zullen krijgen, zoals de gezondheidsorganisatie WHO eerder al voorspelde.