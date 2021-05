De Russische Alrosa Spectacle-diamant ging woensdagavond bij veilinghuis Christie's in Zwitserland de deur uit voor 12,8 miljoen Zwitserse frank (11,7 miljoen euro). Wie de 101-karaats diamant nu in handen heeft, is onbekend.

De diamant werd geslepen uit een ruwe diamant van 207 karaat die in 2016 gedolven werd in de Russische Zarnitsa-mijn. Daarna deed diamantslijper Alrosa er anderhalf jaar over om de diamant te maken tot wat hij nu is.

De diamant is erg zeldzaam door zijn klassering. Hij is van het type IIA, wat betekent dat er bijna geen onvolmaaktheden in zitten. Maar 1 tot 2 procent van de diamanten heeft die klassering.

Dat maakt hem echter nog steeds niet de duurste diamant ter wereld: in november wisselde een diamant nog voor 22,5 miljoen euro van eigenaar bij het Amerikaanse veilinghuis Sotheby's.

De duurste diamant ooit zou de Indiase koh-i-noor zijn, die onderdeel is van de Britse kroonjuwelen. Niemand durft er echt een waarde op te plakken, maar hij zou zeker meer dan 1 miljard euro waard zijn.