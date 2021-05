Het Banksy-kunstwerk Love is in the Air heeft op een veiling in New York afgelopen nacht 12,9 miljoen dollar (10,68 miljoen euro) opgebracht. Dat is ruim tweemaal zoveel als waar veilinghuis Sotheby's op gerekend had. De Banksy was het eerste kunstwerk waarvoor bij Sotheby's met cryptovaluta betaald kon worden, wat vervolgens ook gebeurde.

Daarmee is er volgens het veilinghuis voor het eerst met cryptomunten voor een fysiek kunstwerk betaald. Eerder is al er al wel voor digitale kunst afgerekend met cryptovaluta.

Met een bedrag van 12,9 miljoen dollar is 'Love is in the Air' het op twee na duurste werk van Banksy dat op een veiling verkocht is. Bij Sotheby's gingen in de nacht van woensdag op donderdag ook werken van Keith Haring, Andy Warhol, Willem de Kooning en Jean-Michel Basquiat onder de hamer.

Het doek Venus Medici van Basquiat werd afgehamerd op 50,82 miljoen dollar. Daarmee werd er opnieuw een fors bedrag voor een werk van de Amerikaanse kunstenaar neergeteld. Op woensdagavond wisselde bij Christie's het schilderij In This Case voor 93,1 miljoen dollar van eigenaar.