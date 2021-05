Bij Tesla is het voorlopig niet langer mogelijk om met bitcoins te betalen, heeft topman Elon Musk in de nacht van woensdag op donderdag laten weten. Volgens Musk is het bedrijf bezorgd over de grote milieu-impact van de cryptomunt.

"Cryptogeld is in heel veel aspecten een goed idee en we zien er wel degelijk toekomst in. Maar het mag niet ten koste gaan van het milieu", aldus de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's. Pas als er bij het 'delven' van bitcoins meer duurzame energie gebruikt wordt, zal Tesla de cryptomunt weer overwegen als betaalmiddel.

De koers van de bitcoin reageerde vrijwel direct op het nieuws en daalde met zo'n 15 procent. Inmiddels is de koers weer iets opgekrabbeld.

De munt bitcoin werkt op basis van de blockchain, een soort collectief logboek waarin alle deelnemers samen alle transacties bijhouden. Dat register wordt om de tien minuten aangevuld met een nieuwe 'bladzijde' met de laatste veranderingen.

Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Wereldwijd staan speciale computersystemen daar de hele dag door op te puzzelen. Dat heet minen of delven. Wie de formule oplost, wordt beloond in bitcoin.

Dat kost heel veel energie, met een enorme CO2-uitstoot als gevolg. Volgens de University of Cambridge is er voor de delving van bitcoins wereldwijd net zo veel stroom nodig als er in Nederland op jaarbasis verbruikt wordt. De CO2-voetafdruk van bitcoin zou met jaarlijks 36,96 megaton aan CO2 vergelijkbaar zijn met de uitstoot van een land als Nieuw-Zeeland.

Tesla maakte eerder dit jaar bekend bitcoin te zullen accepteren als betaalmiddel. Het merkt zegt nu alternatieven te gaan onderzoeken. Dat is opvallend, want topman Musk promoot al een aantal maanden de cryptomunt Dogecoin.