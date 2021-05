KLM voert sinds dinsdag geen vluchten meer uit op de Israëlische stad Tel Aviv vanwege het oplopende conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Er stond voor dinsdag een vlucht gepland, maar die was tot woensdag uitgesteld. Inmiddels is besloten niet meer die kant op te vliegen, laat een woordvoerder van de vliegmaatschappij weten.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het conflict tussen Israël en de Palestijnen

"We doen donderdag opnieuw een risicoassessment en besluiten dan of de situatie veilig genoeg is om de vlucht te laten doorgaan", zegt de voorlichtster.

De Palestijnen bestoken Israël met honderden raketten, terwijl Israël luchtaanvallen uitvoert op de Gazastrook. Door de onrust moest het vliegverkeer van en naar de internationale luchthaven Ben Gurion de afgelopen dagen al een paar keer worden stilgelegd. Daarbij werden vluchten ook omgeleid naar Cyprus.

Diverse Amerikaanse vliegmaatschappijen, onder meer American Airlines, Delta Air Lines en United Airlines hebben besloten in ieder geval woensdag en donderdag niet meer te vliegen op Tel Aviv, melden Amerikaanse media.