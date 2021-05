Opticiens en juweliers verkochten afgelopen maand ruim tweemaal zoveel als in april 2019, vóór de coronacrisis. Dierenwinkels zagen eveneens de omzet vorige maand flink toenemen. Dat blijkt uit de gegevens van Betaalvereniging Nederland over de pintransacties in april. Ook maken de cijfers duidelijk dat veel mensen alvast een vakantie hebben geboekt voor de komende tijd.

De vereniging vermoedt dat mensen door de reisbeperkingen meer geld hebben uitgegeven in eigen land, bijvoorbeeld bij juweliers, plantenverkopers en dierenwinkels.

Daardoor steeg de pinomzet in die laatste twee sectoren vorige maand met gemiddeld 65 procent in vergelijking met dezelfde maand twee jaar geleden. Juweliers, en ook opticiens, zagen de omzet in april zelfs meer dan verdubbelen, met 135 procent.

Verliezers waren er ook. Zo moest de sector horeca & recreatie het met 55 procent minder inkomsten doen dan vóór de pandemie. Kledingverkopers zagen vorige maand de verkopen 30 procent lager uitkomen in vergelijking met twee jaar geleden.

Verkopen in april hoger dan maand ervoor

In vergelijking met maart 2021 namen de verkopen bij winkels weer toe. Vooral bij non-foodverkopers, zoals speelgoedwinkels, kledingverkopers en sportzaken, rinkelden de kassa's vaker.

Boekingen bij reisorganisaties schoten ook de hoogte in vorige maand. Vergeleken met een maand eerder waren er 55 procent meer transacties. Ten opzichte van april 2020, de eerste volledige maand van de eerste lockdown, nam het aantal pinbetalingen zelfs toe met 330 procent.