De Britse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,5 procent gekrompen en is in maart met 2,1 procent gegroeid. Dat meldt het Britse statistiekbureau Office for National Statistics (ONS) woensdag. Daarmee werd de Britse economie tijdens de tweede lockdown een stuk minder hard geraakt dan tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020.

Dat komt volgens het ONS doordat consumenten en ondernemers zich tijdens de tweede lockdown al beter hadden aangepast aan de situatie, bijvoorbeeld door middel van online winkelen. De groei in maart werd volgens het ONS veroorzaakt toen de scholen weer openden en een aantal coronamaatregelen werden opgeheven.

Het statistiekbureau denkt dat de Britse economie de komende tijd verder zal herstellen. Sinds maart zijn er in het Verenigd Koninkrijk nog meer coronamaatregelen opgeheven. Britten kunnen bijvoorbeeld weer op het terras van hun pub zitten en mogen weer winkelen. Waarschijnlijk is het leven in het VK in de zomer weer zo goed als normaal.

De handel met de Europese Unie is ook weer bijna terug op het oude niveau, zegt het ONS. In maart werden er bijna evenveel goederen geëxporteerd als in december, de laatste maand dat het VK onderdeel was van de interne markt van de EU. De import liep in het eerste kwartaal echter nog wel wat achter.