Werkgevers kunnen sinds vorige week hun aanvraag indienen voor de vijfde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), maar bij het UWV is het de rustigste eerste week van de aanvraagperiode ooit. Er kwamen ruim 12.000 aanvragen binnen bij de uitkeringsinstantie, terwijl de eerste week van de vorige periode goed was voor 34.000 aanvragen.

Dat meldt het UWV donderdag. Waarom het zo rustig is bij het loket, meldt het UWV niet. De drukste eerste week was die van de eerste periode van de NOW. Toen kwamen er in zeven dagen tijd 79.000 aanvragen binnen.

Werkgevers kunnen sinds donderdag 6 mei terecht bij het loket van het UWV als ze een omzetverlies van minimaal 20 procent over een periode van drie maanden hebben. Ze komen dan in aanmerking voor een maximale tegemoetkoming van 85 procent van de loonkosten.

Van de twaalfduizend aanvragen hebben al bijna duizend werkgevers een voorschot binnen. Werkgevers hebben nog tot 30 juni de tijd om hun aanvraag in te dienen.