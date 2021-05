De sterren die Ajax heeft laten omsmelten voor fans worden voor veel geld aangeboden op Marktplaats. De voetbalclub heeft 42.000 kleine sterren van de kampioensschaal laten maken, die iedere seizoenkaarthouder krijgt opgestuurd. Op het vrijhandelsplatform hebben liefhebbers daar meer dan 900 euro voor over.

Op Marktplaats staan meerdere sterren te koop waar druk op geboden wordt. Een aantal aanbieders schrijft in de advertentie zelf niets met de ster te gaan doen, of er meerdere te hebben binnengekregen omdat het hele gezin seizoenkaarten heeft. "Eén ster is voor ons voldoende", schrijft een gebruiker op de site.

De meeste sterren worden voor honderden euro's te koop gezet en fans bieden daar vervolgens nog veel meer voor. Ook zijn er supporters en verzamelaars die een advertentie plaatsen omdat ze juist op zoek zijn naar de sterren.

Kampioenssterren van 3,45 gram

Ajax werd anderhalve week geleden voor de 35e keer in de clubgeschiedenis landskampioen. De ploeg besloot de zilveren kampioensschaal om te smelten tot duizenden kleine kampioenssterren van 3,45 gram om de fans voor hun steun te bedanken.

"Wij hebben het dit seizoen grotendeels zonder onze fans moeten doen", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. "Althans, ze zaten niet op de tribune. Desondanks hebben onze spelers hun steun iedere wedstrijd gevoeld. Bijvoorbeeld via sociale media en op weg naar het stadion."

"Eerder lieten we met #XXXVoorjullie al weten dat we het kampioenschap aan de fans opdragen. Het delen van de schaal met onze seizoenkaarthouders past daar mooi bij. Zij hebben hiermee een tastbare herinnering aan dit seizoen en zo zijn ze op een unieke manier betrokken bij het kampioenschap."

Overigens zit Ajax niet zonder schaal door het gebaar. De club heeft bij hoge uitzondering van de KNVB een tweede schaal gekregen, zodat de echte schaal kan worden toegevoegd aan het museum.