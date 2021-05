Reisorganisatie TUI zag tussen begin oktober en eind maart zijn omzet bijna geheel verdampen door de coronacrisis. Het bedrijf boekte een verlies van ruim 1,3 miljard euro, blijkt uit cijfers die de touroperator woensdag heeft gepubliceerd.

In het huidige boekjaar, dat bij TUI op 1 oktober 2020 begon, heeft het bedrijf in de eerste zes maanden 716 miljoen euro omzet behaald. Dat was 89 procent minder dan de 6,6 miljard euro van dezelfde zes maanden van het jaar ervoor. Uiteraard speelden de reisrestricties vanwege de pandemie daarin een grote rol.

Het verlies (ebit) over de eerste zes maanden van het huidige boekjaar kwam uit op 1,3 miljard euro. TUI benadrukt dat het alle zes maanden last had van restricties. In dezelfde periode een jaar eerder was dat amper het geval, behalve in maart 2020. Overigens kwam de touroperator toen ook dik in de min uit, met een verlies van 795 miljoen euro.

Ondanks de treurige cijfers is het bedrijf hoopvol gestemd over de komende periodes. Zo heeft het al 2,6 miljoen boekingen ontvangen voor aankomende zomer, waarbij in april het aantal wekelijkse boekingen verdubbelde. Voor de zomer van 2022 is het aantal boekingen sinds maart met 109 procent gestegen.