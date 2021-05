Uitkeringsinstantie UWV heeft zeker 175 mensen gedupeerd doordat er fouten zijn gemaakt bij herbeoordelingen van arbeidsongeschiktheid. De slachtoffers, die zich bij een speciaal hiervoor opgericht meldpunt kenbaar hebben gemaakt, worden gecompenseerd. Mogelijk zijn er nog meer gedupeerden.

Een speciaal team moet nu maatwerk bieden voor een passende oplossing. Dat kan volgens UWV gaan om financiële ondersteuning en herstel van de uitkering, maar ook om andere vormen van hulp. "We voelen ons verantwoordelijk voor deze mensen", zegt bestuurslid Guus van Weerden van UWV.

Hij voegt eraan toe dat deze mensen in deze situatie zijn beland "door besluiten waarvan we nu concluderen dat we het anders hadden moeten doen." Volgens het UWV was voor de gedupeerden de impact van de beslissingen groot. "Ze zijn vaak in moeilijke situaties beland, emotioneel, sociaal en financieel. Dat heeft ons diep geraakt."

Gedupeerden kregen jarenlang niet genoeg ondersteuning

Het betreft een groep mensen die in de jaren 2006 tot en met 2010 een WIA-uitkering (een uitkering voor arbeidsongeschiktheid) kreeg en daarna per ongeluk buiten beeld is geraakt. Daardoor hebben zij volgens het UWV "jarenlang niet de ondersteuning gehad waar ze recht op hadden en hebben daardoor een grote afstand tot de arbeidsmarkt opgelopen".

Drie jaar geleden werd besloten om deze gevallen opnieuw te bekijken. Het gaat om zo'n 2.100 mensen die volledig arbeidsongeschikt werden verklaard en een IVA-uitkering kregen. Een IVA-uitkering krijg je als je arbeidsongeschiktheid waarschijnlijk permanent is.

Twee jaar geleden bleek dat er een onjuiste werkwijze was toegepast. UWV besloot vervolgens tot een nieuwe herbeoordeling van al deze 2.100 mensen, wat bij 30 procent van hen leidde tot een verlaging of beëindiging van de uitkering.

"Deze opeenvolging van eerst jarenlang onterecht niet gezien zijn en geen ondersteuning krijgen en vervolgens twee herbeoordelingen met een soms tegengestelde uitkomst, is onzorgvuldig. We betreuren dit en nemen verantwoordelijkheid. Wij zijn het aan deze mensen verschuldigd dit goed te maken", aldus de uitkeringsinstantie.

Financiële gevolgen waren groot

Door de verlaging of het verlies van de uitkering kwamen mensen vaak in grote financiële problemen. Ook hadden ze zeer veel moeite bij het vinden van werk. Na de herbeoordeling twee jaar geleden heeft het UWV daarom vijf jaar begeleiding naar werk aangeboden. Daarnaast kregen mensen van wie de uitkering werd beëindigd, een extra compensatie van vier maanden uitkering.

UWV heeft alle ongeveer 2.100 personen die te maken hebben gehad met bovenstaande herbeoordelingen middels een brief laten weten dat ze zich kunnen melden bij de instantie.