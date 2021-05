De Europese Commissie delft het onderspit in een zaak die ze had aangespannen tegen de Amerikaanse multinational Amazon. De Commissie vond dat het bedrijf te weinig belastingen betaalde door een constructie in Luxemburg, maar het Gerecht van de Europese Unie zegt dat daar te weinig bewijzen voor zijn.

De zaak draait om een belastingvoordeel van 250 miljoen euro dat Amazon zou gekregen hebben in Luxemburg, een zogenaamde ruling. Dat is volgens de Commissie illegale staatssteun, maar het Gerecht van de Europese Unie gaat daar niet in mee. Dat vindt dat de Commissie te weinig bewijs kan aandragen voor de beschuldiging.

In een andere zaak, waar de Europese Commissie tegenover de energiereus Engie stond, geeft het Gerecht de Commissie dan wel weer gelijk. Hier zou wel degelijk kunnen vastgesteld worden dat Engie te weinig belastingen betaalde in Luxemburg "vergeleken met een normale belastingsituatie". Het gaat over een voordeel van 120 miljoen euro.

Zowel de Commissie als Engie kunnen nog in beroep gaan bij het Europees Hof van Justitie. Of een van beide partijen dat gaat doen, is nog niet duidelijk.