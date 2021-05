De Europese Commissie is een stuk optimistischer over het herstel van de Nederlandse economie dan drie maanden geleden. Ze rekent dit jaar op een groei van 2,3 procent, terwijl Brussel in februari nog dacht dat de groei op 1,8 procent zou uitkomen.

De Nederlandse economie zal later dit jaar goed "op stoom komen", schrijft de Commissie in haar zogeheten lenteprognose.

Het dagelijks EU-bestuur mikt op een gemiddelde groei van 4,2 procent in de hele EU dit jaar. De EU kan de "mouwen opstropen", zo wordt gezegd, nu de vaccinatieprogramma's eindelijk goed op gang zijn gekomen.

Toch scoort Nederland in 2021 met de bijgestelde cijfers nog steeds het laagst van alle EU-landen. En ook volgend jaar blijft ons land met een groei van 3,6 procent achter bij de verwachte gemiddelde groei van 4,4 procent. Daar staat tegenover dat de economische klap vorig jaar in Nederland minder hard was dan in veel andere EU-landen en de Nederlandse economie "robuust" is.

De Commissie verwacht dat eind volgend jaar alle EU-landen weer op het niveau van voor de crisis zitten. Maar Brussel vreest dat de schuld in de eurozone door alle maatregelen om de klappen bij burgers en bedrijven op te vangen dit jaar kan pieken tot maar liefst 102 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de eurolanden. De begrotingstekorten lopen dit jaar naar verwachting op tot gemiddeld 7,5 procent van het bbp.

In normale tijden mogen die percentages volgens de EU-regels niet hoger dan respectievelijk 60 procent en 3 procent zijn.