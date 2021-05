ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van dit jaar negen kantoren gesloten. Daardoor blijven er nog 91 kantoren over. Ook in de volgende kwartalen zullen er nog kantoren sluiten, maar daar is geen vast plan voor. Hoe de bank dat aanpakt, zal vooral afhangen van het aantal bezoekers, zegt een woordvoerder woensdag tegen NU.nl.

De operatie past in het plan om tegen 2024 zo'n 700 miljoen euro te besparen. Daarvoor zette de bank de eerste stappen in het afgelopen kwartaal. Er werden kantoren gesloten in kleinere steden als Soest, Harderwijk en Barendrecht. Daarnaast werd er bespaard op IT. De bank bespaarde al 24 miljoen euro.

"Er komen steeds minder mensen naar kantoor om hun bankzaken te regelen, omdat ze bijna alles online kunnen doen", zegt een woordvoerder. "En de coronacrisis heeft dat nog meer versterkt. Nu zelfs hypotheken online te regelen zijn, is er voor veel mensen niet veel reden meer om naar een bankkantoor te gaan."

De komende maanden en jaren zal ABN AMRO zijn kantorennetwerk steeds blijven evalueren, maar voorlopig is het wel de bedoeling om een landelijke dekking te houden, zegt de bank.

ABN AMRO maakte woensdag ook zijn kwartaalcijfers bekend. In het eerste kwartaal van dit jaar boekte de bank een verlies van 54 miljoen euro als gevolg van de schikking die ze trof met het Openbaar Ministerie (OM) in een witwaszaak.