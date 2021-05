Het Duitse Delivery Hero, dat drie jaar geleden in zijn thuisland werd overgenomen door Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway, wil zijn rivaal weer beconcurreren in Duitsland, maar dan met het platform Foodpanda. Dat zegt CEO Nikolas Östberg in een interview met persbureau Reuters.

De maaltijdbezorger verkocht zijn Duitse activiteiten in 2018 aan het Nederlandse Takeaway, dat sinds vorig jaar Just Eat Takeaway heet, en richtte zich sindsdien vooral op Azië. Het kocht zich in bij zijn Zuid-Koreaanse concurrent Woowa en wil zijn inkomsten daar verdubbelen.

Nu lijkt Delivery Hero er met het platform Foodpanda, dat niet in handen van Just Eat Takeaway is, echter klaar voor te zijn om zijn thuisland opnieuw te veroveren. "De voorbije jaren is onze dienstverlening veel beter geworden, maar tegelijk zijn de diensten van andere maaltijdbezorgers in Duitsland niet verbeterd. We denken dat we er marktleider kunnen worden", zegt Östberg tegen Reuters.

Op dit moment is Just Eat Takeaway nog de marktleider in Duitsland, maar er liggen kapers op de kust. De Finse bezorger Wolt breidde vorig jaar al uit naar Duitsland en ook Uber Eats wil de Duitsers bedienen. Delivery Hero betreedt in juni de markt met Foodpanda, vanaf augustus komen daar ook samenwerkingen met restaurants bij.

Östberg haalde in het interview ook aan dat hij kansen ziet in het leveren van boodschappen. Al dan niet toevallig kondigde Just Eat Takeaway woensdag ook aan dat het boodschappen gaat leveren in Duitsland.