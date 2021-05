58 procent van de aandeelhouders van het Amerikaanse oliebedrijf ConocoPhillips staat achter een klimaatresolutie van de Nederlandse activistische klimaatgroep Follow This. Het is de eerste keer dat de groep een meerderheid van aandeelhouders achter een van haar resoluties krijgt.

Met de resoluties probeert Follow This oliebedrijven te bewegen om duurzamer te worden en de eigen uitstoot te verminderen. Daarmee wil de organisatie vooral bereiken dat de bedrijven hun bijdrage leveren aan het klimaatakkoord dat zes jaar geleden werd onderhandeld in Parijs.

Tot nu toe was er nog geen enkel oliebedrijf dat een resolutie van Follow This had aangenomen. Dinsdagavond stemde een krappe meerderheid van de aandeelhouders van het Texaanse bedrijf ConocoPhillips toch met de resolutie in. Die is niet bindend, maar dat is volgens Follow This-oprichter Mark van Baal niet nodig. "Conoco kan deze vraag van zijn aandeelhouders niet negeren", zegt hij.

Follow This legt de resolutie volgende week voor tijdens de aandeelhoudersvergadering van het veel grotere oliebedrijf Shell. Een aantal grote investeerders, zoals pensioenfondsen PME en PMT en verzekeraars Aegon, Nationale-Nederlanden en Achmea, staan al achter het plan. Daarmee groeit de steun, maar is er nog geen meerderheid binnen het bedrijf.